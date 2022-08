Wiener bekommen bald 200-Euro-Bonus

Der Wiener ''Energiebonus 22'' kommt im 4. Quartal zur Auszahlung.

Wien. Die nochmalige Reduktion der Liefermengen an Gas durch die Nord Stream 1 Pipeline haben Ende Juli zu einer weiteren Erhöhung der Großhandelspreise für Gas und Strom geführt. Während Wien Energie die Gasmengen wie bestellt geliefert bekommt – der Speicherstand des Landesenergieversorgers beträgt bereits über 85% – bleiben die Unsicherheiten eklatant und wirken sich auf die Preise aus, wie Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke in einer Aussendung betont.

Durch die "Preissetzungsmechanismen des liberalisierten Strommarktes" sind die Preise in der ganzen Republik eklatant gestiegen und mit weiteren Teuerungen ist dort, wo sie noch nicht umgesetzt wurden, früher oder später zu rechnen, so Hanke.

Schulterschluss Bund-Länder umso dringlicher

Der Wiener Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke fordert daher: "Die Preiserhöhungen am Energiemarkt in Österreich erfordern eine rasche, bundesweite und unbürokratische Entlastung. Nicht nur für Strom, wie von der Bundesregierung angekündigt, sondern auch für den Wärmebereich. Es ist höchste Zeit für das Anziehen einer Energiepreisbremse und finanzielle Entlastung in den Haushalten und Betrieben vom Bodensee bis zum Neusiedlersee. Dabei soll in einem ersten Schritt ein Beitrag von jedenfalls 200 bis 300 Euro pro Haushalt auf der Stromrechnung gutgeschrieben werden, weitere Unterstützungen für Heizen müssen folgen. Erst durch dieses Instrument kann gewährleistet werden, dass sowohl die WienerInnen eine spürbare Entlastung erfahren, als auch die angespannte wirtschaftliche Situation der meisten Energieversorger, die im liberalisierten Markt gezwungen werden die Energiepreise weiterzugeben, verbessert wird."

200-Euro-Bonus im 4. Quartal

"Bundesweit heißt in diesem Fall aber nicht der Bund alleine", hält Hanke fest. Denn die Bekämpfung der Teuerung sei ein Paarlauf, kein Solo, so der Wiener Wirtschaftsstadtrat. Auch die Länder können einen Beitrag zur Entlastung der Haushalte leisten. Wien hat hier mit der Energieunterstützung plus in Höhe von rund 250 Millionen Euro bereits vorgelegt, die bereits an rund 240.000 Haushalte ausbezahlt wurde. Weitere Maßnahmen, wie der Wiener Energiebonus 22, die weit in den Mittelstand hineinreichen, kommen im 4. Quartal zur Auszahlung. Davon profitieren rund 650.000 Haushalte oder rund eine Million WienerInnen, die nach Antrag 200 Euro aufs Konto erhalten, informiert Hanke in der Aussendung.