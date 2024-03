× Wiener Hochhaus nach Kellerbrand evakuiert

Wegen eines Kellerbrandes in einer Hochhaus-Wohnanlage in Wien-Simmering sind in der Nacht auf Samstag mehrere Wohnungen evakuiert worden.

Atemschutztrupps hätten zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner mit Fluchtfiltermasken durchs verrauchte Stiegenhaus ins Freie gebracht worden, teilte die Wiener Berufsfeuerwehr in der Früh in einer Aussendung mit. Die Rettung habe die Personen an Ort und Stelle betreut. Niemand musste ins Spital, und es habe keine Verletzten gegeben. Die Feuerwehr war um 1.00 Uhr zur Anlage am Muhrhoferweg ausgerückt und mit 67 Personen und 17 Fahrzeugen im Einsatz. Das betroffene Stiegenhaus sei stark verraucht gewesen, und Brandgeruch in einige Wohnungen eingedrungen, hieß es. Das Feuer wurde mit einer Löschleitung im Keller bekämpft, um 4.00 Uhr wurde der Einsatz beendet. Bei den Nachlöscharbeiten wurde auch eine Wärmebildkamera eingesetzt, damit keine Glutnester unentdeckt blieben. Die Brandursache werde noch ermittelt.