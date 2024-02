Wiener Kult-Heuriger ist pleite

Dem Hitzinger Heurigen-Lokal "Wambacher" geht das Geld aus. Nach mehr als 170 Jahren ist das Restaurant in finanzieller Not. 700.000 Euro Schulden haben sich angehäuft.

Eine wahres Original in Hitzing ist das Restaurant "Wambacher" - zentral gelegen an der Lainzer Straße - bekannt für Gastgarten und Schnitzel. Der "Kurier" berichtet am Donnerstag jedoch von einem Insolvenzantrag, der gestellt worden ist. Das Sanierungsverfahren sei demnach ohne Eigenverwaltung eröffnet worden - 700.000 Euro Schulden sind in den letzten Jahren zusammengekommen. 15 Dienstnehmer müssen jetzt um ihren Job fürchten.

Grund für Insolvenzantrag

Laut Information vom "Kreditschutzverbands von 1870“ war es nicht möglich die Umsatzrückgänge vom "Wambacher" zu reduzieren. Der Sanierungsplan sieht das Angebot einer Quote von 20 Prozent an alle unbesicherten Insolvenzgläubiger vor - das ist das gesetzliche Mindestangebot. Es gibt aber keinen Grund zur Sorge: Der Betrieb vom Kult-Heuriger soll trotz der Insolvent fortgeführt werden.