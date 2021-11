Wiener Poker-König gewinnt 8 Millionen Dollar

Ein Student aus Wien zockte die weltweite Poker-Elite in Las Vegas ab.

Wien. Da wird er wohl in einem seiner Lieblingslokale, dem Café Erich in der Neustiftgasse, einen ausgeben müssen: Koray Aldemir, Wiener Student mit deutschem Pass, ist der neue Poker-Weltmeister. In Las Vegas setzte er sich im größten Turnier der Welt gegen 6.500 Konkurrenten nach einem zehntägigen Marathon durch und gewann sage und schreibe acht Millionen US-Dollar, etwa sieben Millionen Euro. Als kleines Zusatzpräsent gab es ein Diamantenarmband obendrauf. Wert: 440.000 Euro.

Aldemir zum Sportkanal Spox.com: „Ich war ziemlich angespannt, um ehrlich zu sein. Ich habe wenig geschlafen, nur etwa fünf Stunden pro Tag.“ Das Turnier „Main Event“ der „World Series of Poker (WSOP)“ wurde weltweit von Millionen von Fans verfolgt. Der Sieg gilt als wichtigster in einer ­Poker-Karriere.