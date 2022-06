× Wiener Polizei stellt Drogen im Wert von 35.000 Euro sicher

Mit Unterstützung der Sondereinheit Wega wurden die fünf Verdächtigen bei koordinierten Zugriffen in den Bezirken Wieden, Margareten und Favoriten festgenommen.

Wien. Die Wiener Polizei hat nach umfangreichen Ermittlungen fünf Drogen-Dealer festgenommen und Suchtmittel mit einem Straßenverkaufswert von circa 35.000 Euro sichergestellt. Die fünf Männer und Frauen im Alter von 27 bis 40 Jahren sollen im Raum Wien seit längerer Zeit Suchtmittel angekauft und weiterverkauft haben.

Der Einsatz der Polizei erfolgte bereits am 25. Mai gegen 19.00 Uhr. Mit Unterstützung der Sondereinheit Wega wurden die fünf Verdächtigen bei koordinierten Zugriffen in den Bezirken Wieden, Margareten und Favoriten festgenommen. Bei den Festnahmen und zwei Hausdurchsuchungen in Favoriten und Rudolfsheim-Fünfhaus wurden ca 1,14 Kilogramm Heroin, 296 Gramm Kokain, zwei Kilogramm Streckmittel und 8.090 Euro Bargeld sicher gestellt.