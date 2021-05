Wienerin tagelang von ihrem Mann malträtiert

Das Opfer wurde mehrere Tage hindurch geschlagen, beworfen und sogar gebissen.

Ein Mann soll seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung in Wien-Favoriten mehrere Tage hindurch geschlagen, Gegenstände nach ihr geworfen und sie in den Finger gebissen haben. Am Freitag erstattete die 45-Jährige im Beisein einer Mitarbeiterin einer Interventionsstelle Anzeige gegen den 44-jährigen Rumänen. Der Mann wurde festgenommen und ein Betretungsverbot gegen ihn ausgesprochen, berichtete die Polizei.

Bereits im Dezember angezeigt

Im Zuge der Erhebungen und nach Aussage des Opfers stellte sich heraus, dass die Frau den 44-Jährigen bereits im Dezember wegen Gewalttaten angezeigt hatte. Bereits damals wurde der Mann von der Polizei festgenommen und ein vorläufiges Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.