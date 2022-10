Nach 56 Jahren Liftbetrieb wird es keine Skikurse auf der Hohen-Wand-Wiese mehr geben.

Wien. Drama für die kleinen Ski-Fans im Westen Wiens: Die legendäre „Hohe Wand Wiese“ wird in diesem Winter keinen Skibetrieb haben – 56 Jahre, nachdem der Skilift bei der Mauerbachstraße eröffnet wurde.

Aus für Skifahren auf der Hohen-Wand-Wiese fixiert

Denn die „Schischule Wien“ hat nach ewigen Streitereien ums Geld mit dem Mountainbike-Verein aus dem Dunstkreis von Ex-Donauinselfest-Macher Thomas Waldner, der der Hauptmieter der Hohe-Wand-Wiese ist, die Zusammenarbeit mit diesem beenden müssen, wie sie auf ihrer Homepage bekannt gibt: „Leider wissen wir nicht, ob es überhaupt wieder Kinder-Skikurse oder Skitage für Schulen und Kindergärten geben wird! Wir wissen aber, dass uns nach 26 Jahren auf der Hohen-Wand-Wiese der neue Betreiber und Pächter die Zusammenarbeit aufgekündigt hat.“

Erstes Gespräch über Wechsel nach Favoriten

Die Hoffnung stirbt aber zuletzt: Die Betreiber trafen sich am Montag mit dem Favoritner Bezirksvorsteher Marcus Franz (SPÖ), um über einen neuen Lift-Standort zu beraten. „Von unserer Seite her klingt das Konzept plausibel, wir würden es gerne unterstützen“, lässt Franz aufhorchen. „Leider gehören die infrage kommenden Flächen nicht dem Bezirk“, muss er die Euphorie gleich bremsen.

Standort-Suche. Viele Felder mit genügend Neigung etwa beim Kurpark Oberlaa sind in privater Hand, andere Flächen etwa am Wienerberg oder in der Löwygrube beim Böhmischen Prater gehören diversen Magistratsabteilungen. Der Bezirk hat darauf keinen Zugriff.

„Es war ein gutes Gespräch, aber eine konkrete Location und viele Details sind noch völlig offen. Favoriten wäre ein toller Standort, letztlich ist aber der Platz egal, Hauptsache die Kinder lernen Skifahren“, sagt Gerald Eder von der Schischule Wien.