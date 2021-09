Wiens Privat-Kindergärten streiken

Den gesamten Vormittag sind die Einrichtungen geschlossen.

Wien. Die Beschäftigten der Wiener privaten elementaren Bildungs- und Betreuungseinrichtungen (Kindergärten und Horte) "gehen in die Offensive" und veranstalten eine öffentliche Betriebsversammlung am, 12. Oktober am Heldenplatz in Wien ab, wie sie in einer Aussendung schreiben.

"Die Elementare Bildung wird seit Jahren systematisch unterfinanziert und die politisch Verantwortlichen schieben sich die Zuständigkeit gegenseitig zu. Nach einem Jahrzehnt der Verhandlungen und wiederholter öffentlicher Proteste fordern die BetriebsrätInnen der großen privaten Trägerorganisationen und einiger kleinerer Institutionen in Wien konkrete Schritte", heißt es in der Aussendung.

Am 12. Oktober wird nun die schon lange geplante Betriebsversammlung im öffentlichen Raum durchgeführt. Den gesamten Vormittag sind die Einrichtungen geschlossen. Die Wiener Gewerkschaft GPA mit der Themenplattform Elementar-, Hort- und Freizeitpädagogik und die Gewerkschaft vida unterstützen die Forderungen der BetriebsrätInnen.