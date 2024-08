Wiens Schulen erhalten Gratis-Öffitickets für Ausflüge

Wien ermöglicht Schulkindern sowie Begleitpersonen die Freifahrt mit den Wiener Öffis.

Sie erhalten künftig für Klassenausflüge ein kostenloses Ticket. Das teilte das Büro von Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) der APA mit. Anspruchsberechtigt sind die öffentlichen und privaten Wiener Pflichtschulen, also etwa Volksschulen oder Mittelschulen. Landeslehrer bekommen ein "Jobticket", also eine Gratis-Jahreskarte.

Die Maßnahmen treten mit Beginn des kommenden Schuljahres in Kraft. Bei den Ausflügen werden auch Unternehmungen im Rahmen der schulischen Tagesbetreuung abgegolten. Wien entlaste damit das Geldbörserl der Eltern und ermögliche allen Schülerinnen und Schülern die Teilhabe unabhängig von ihrer sozioökonomischen Situation, unterstrich Wiederkehr. "Wir wissen, wie wichtig Schulausflüge für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte sind."

Auch für Begleitpersonen

In der Vergangenheit habe es immer wieder Herausforderungen bei der Besorgung der notwendigen Öffi-Tickets gegeben. Nun werde das Prozedere durch die neuen Tickets erleichtert. Auch Begleitpersonen seien wichtig und oftmals notwendig, um die Sicherheit der Schüler zu gewährleisten, hob er hervor. Darum würden auch für diese Personen die Fahrtkosten übernommen. Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel fördere zudem das Bewusstsein für umweltfreundliche Mobilität und könne dazu beitragen, die Verkehrsdichte und damit verbundene Emissionen zu reduzieren, zeigte sich Wiederkehr überzeugt.

Konkret wird den Schulen von den Wiener Linien ein eigenes Schulgruppenticket zur Verfügung gestellt. Die anspruchsberechtigten Schulen erhalten einen Link zu einem Kontaktformular. Den Schulen entstünden dadurch keine gesonderten Kosten, beteuert man. Diese würden vollständig von der Stadt übernommen.

"Weiterer Meilenstein"

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) sprach in einer Stellungnahme von einem "weiteren Meilenstein für das soziale Miteinander und den Klimaschutz". Dass die An-und Abreise bei Klassenausflügen mit den Wiener Linien ab sofort für alle Schülerinnen und Schüler kostenlos sei, sorge nicht nur für Chancengleichheit, sondern zeige einmal mehr, dass es in Wien möglich sei, Bildung, soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz Hand in Hand gehen zu lassen.

Man wolle den Lehrkräften einen bequemen und unkomplizierten Weg bieten, Tickets für die ganze Klasse zu bestellen, betonte auch die Geschäftsführerin der Wiener Linien, Alexandra Reinagl. "Über das neue Online-Formular gibt es ein Sammelticket für die ganze Klasse, das sowohl ausgedruckt als auch digital am Handy vorgezeigt werden kann."

Auch für Lehrerinnen und Lehrer bringt das neue Schuljahr freie Fahrt. Nachdem bereits das "Jobticket" für Mitarbeiter der Stadt Wien eingeführt worden ist, folgt nun wie bereits angekündigt die Erweiterung für Landeslehrer. Ihnen wird die Jahreskarte bzw. der Wiener Anteil am Klimaticket refundiert. Nach derzeitigem Stand sind laut Wiederkehr-Büro 16.321 Landeslehrerinnen und -lehrer anspruchsberechtigt.