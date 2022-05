Wildstyle & Tattoo Messe lockt mit Mega-Show

An diesem Wochenende (21. & 22. Mai) geht in der Wiener Stadthalle die Wildstyle & Tattoo Messe über die Bühne. Auch für musikalische Untermalung ist gesorgt.

Europas erfolgreichste Tattoo-Show gastiert wieder in Wien: Nachdem die Wildstyle & Tattoo Messe im Vorjahr nach mehrfacher Corona-Verschiebung endlich ihr 25-jähriges Jubiläum feiern konnte, gibt es auch heuer wieder ein tolles Programm. Neben internationalen Top-Tätowierern aus fünf Kontinenten und mehr als 25 Ländern sind auch zahlreiche Aussteller rund um die Themen Tattoo, Piercing, Bikerwear, Dessous, Schmuck und viele mehr vertreten.

Live-Konzerte sorgen für Stimmung

Auch das Rahmenprogramm wartet mit musikalischen Highlights auf. Am Samstag treten Turbobier und die V8 Wankers auf.

© Turbobier

Am Sonntag locken Sodom und Heaven2Hell in die Wiener Stadthalle. Am Außengelände gibt es bei freiem Eintritt ein European Street Food Festival.

Mehr Infos unter www.wildstyle.at