Wirbel um "Mega-Rodelparty" am Wiener Kahlenberg

Fotos zeigen einen Ansturm auf den Kahlenberg.

Nachdem es in Wien in den letzten Tage Neuschnee gab, nahmen das am Sonntag einige zum Anlass um einen Rodel-Ausflug zum Kahlenberg zu machen.Am Sonntag tauchten Fotos auf Twitter auf, die den Ansturm auf die schneebedeckten Hänge des Kahlenberges zeigen.