Wirbel um roten Club von Martin Ho

Die knallroten Logen ärgern Geschmackspolizisten, der mögliche Lärm die Anrainer.

Martin Hos neuestes Gastro-Projekt in der Mariahilfer Straße 36 sorgt schon seit Tagen für Wirbel in Wien.



Mit einer Rolltreppe soll man ab September in eine Kellerbar für 300 bis 400 Gäste mit sieben Logen in einem knallroten Design, das an die Wiener Staatsoper erinnern soll, hinunterfahren.



Und das sorgt für heftige Debatten: So manche Geschmackspolizisten fühlen sich beim Design an ganz andere rote Etablissements des ältesten Gewerbes der Welt erinnert