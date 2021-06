Woher kommen mysteriöse Luftblasen im Donaukanal?

Im Netz sorgt ein Video derzeit für Rätselraten.

Wien. "Hat Wien ein Leck?", fragt ein Twitter-User zu einem Video, auf dem mysteriöse Luftblasen im Donaukanal zu sehen sind. Woher kommt die Luft also? Das Netz rätselt und User stellen nicht ganz ernst gemeinte Vermutungen an. "Vielleicht ist die U-Bahn darunter undicht", schreibt ein User.

"Hat wer den Stöpsel raus gezogen?! Verflixt!", scherzt jemand über das Luftblasen-Rätsel. "Kein Grund zur Panik, das ist nur ein Pottwal kurz vor dem Auftauchen."

Woher kommt die Luft da im Donaukanal? Hab ich noch nie gesehen. Ist das neu? Hat ein Wien ein Leck? pic.twitter.com/nE1ZYTcuK0 — Simon Rosner ???? (@SimonRosner) June 14, 2021

Twitter-User klärt auf

Schließlich klärt ein User auf: "Das is afaik (Anm. "As far as I know", dt. so weit ich weiß) die Gebäudekühlung vom Raiffeisen Gebäude. Da wird Wasser aus dem Donaukanal zu einem Wärmetauscher gepumpt und damit dann das Gebäude gekühlt."