Wohnungsbrand: 88-Jährige ums Leben gekommen

Betreuerin kam beim Aufsperren Rauch entgegen, Feuer war schon ausgegangen.

Eine 88-Jährige ist bei einem Brand in ihrer Wohnung in Wien-Donaustadt ums Leben gekommen. Die Betreuerin der Seniorin hatte, als sie in der Früh die Tür aufsperrte, Rauch bemerkt, das Feuer war zu diesem Zeitpunkt schon von selbst erloschen. Für die Bewohnerin kam die Hilfe zu spät, berichtete die Polizei. Die 50-Jährige versuchte ihrer Klientin noch zu helfen, sie fand sie leblos vor. Die Betreuerin selbst musste danach mit Atembeschwerden in ein Spital gebracht werden.

Die Berufsfeuerwehr Wien entrauchte die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter. Es wurde sichergestellt, dass keine Gefahr durch Kohlenmonoxid mehr besteht. Was den Brand verursacht hat, war zunächst unklar. "Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Brand, hat die Ermittlungen übernommen", sagte Polizeisprecherin Barbara Gass.