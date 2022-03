In der Raxstraße in Wien-Favoriten kam es am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr zu einem Wohnungsbrand. Die Feuerwehr ist noch im Einsatz.

Über mögliche Verletzte konnte die Feuerwehr bislang nichts sagen, der Einsatz dauert noch an. Derzeit sind rund 24 Mann mit 5 Löschfahrzeugen dabei, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Details folgen in Kürze.