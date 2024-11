Zimmerbrand im Wiener Wohnpark Alt Erlaa

Ein Zimmerbrand ist am Mittwoch zur Mittagszeit im Wohnpark Alt Erlaa in Wien-Liesing ausgebrochen.

Laut Einsatzkräften dürften drei Menschen bei dem Feuer leicht verletzt worden sein. Der Brand entstand demnach kurz vor 13.00 Uhr in einer Wohnung im sechsten Stock eines der Wohntürme. Die Flammen griffen auch auf den Balkon der Wohnung über. Die Berufsfeuerwehr hatte das Feuer gegen 13.45 Uhr unter Kontrolle.

Ein Bewohner des betroffenen Appartements konnte sich laut Gerald Schimpf, Sprecher der Berufsfeuerwehr, rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Flammen verrauchten den Gang des Wohnhauses. Deshalb waren weitere Hausbewohner an der Flucht gehindert, die Berufsfeuerwehr brachte mehrere Menschen in Sicherheit. Die Berufsrettung versorgte laut ihrem Sprecher Andreas Huber drei Menschen mit leichten Rauchgasvergiftungen. In ein Krankenhaus musste aber niemand gebracht werden. Die Flammen wurden letztlich im Innen- und Außenangriff gelöscht.