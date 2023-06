Zirkusdirektor stopft Alpakas brutal in Kofferraum

Tierschützer schlagen Alarm: Ein Video zeigt, wie ein Zirkusdirektor zwei Alpakas im Würgegriff brutal in den Kofferraum seines Autos packt.

Tierschützer haben den aktuell am Wiener Margaretengürtel gastierenden Zirkus schon länger im Visier – unter anderem wurde der Zirkusdirektor schon einmal bei seinem brutalen Umgang mit einem Pony gefilmt. Doch das neueste Video, das dem VGT (Verein gegen Tierfabriken) zugespielt wurde, ist noch brutaler: Auf brutale Weise versuchen der Betreiber und seine Frau zwei Alpakas gegen ihren Willen in ein Auto zu stopfen. Die Tiere wehren sich sichtlich und sind panisch, werden aber am Hals gepackt und in den Würgegriff genommen.

„Der Zirkus muss sich nun nicht nur vor den Behörden verantworten, sondern auch vor denjenigen, die ihm bisher seine Märchengeschichten vom tierlieben Zirkusdirektor abgekauft haben. So jemand sollte mit Tieren nichts zu tun haben dürfen", so Heidi Lacroix vom VGT. Der Tierschutzverein wird am 28. Juni vor der 17-Uhr-Vorstellung des Zirkus protestieren.