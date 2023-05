× VGT deckt skandalöse Zustände in Schweinebetrieb auf

Die Tierschutzorganisation VGT hat in einer Aussendung auf unhaltbare Zustände in einer Schweinehaltungseinrichtung aufmerksam gemacht.

Über die dort gehaltenen Duroc-Schweine ist bekannt, dass die sozialen Tiere einen starken Bewegungsdrang haben und sich über menschliche Gesellschaft freuen. Bedauerlicherweise leben sie derzeit unter erbärmlich Bedingungen, so der VGT (Verein gegen Tierfabriken).

Ein Problem ist der nahezu ein Meter hohe Kotberg, auf dem die Schweine stehen müssen. Darüber hinaus dringt kaum Tageslicht in den hinteren Teil des alten Stalls, wo zahlreiche Ferkel leben - dies führt dazu, dass die Tiere praktisch in Dunkelheit leben.

Die Schweine leiden unter dem Fehlen einer trockenen Liegefläche, was eigentlich gesetzlich vorgeschrieben ist. Als Unterschlupf dient ihnen ein Blechtunnel, in dem es bei starkem Sonnenschein unangenehm heiß wird. Darüber hinaus fehlt den über 30 Schweinen, sowohl den Kleinen als auch den Größeren, unzulässigerweise Beschäftigungsmaterial.

VGT ist entsetzt

David Richter, stellvertretender Vorsitzender des VGT, ist von den Videos und Fotos aus dem Betrieb zutiefst erschüttert: "Diese Tiere werden unter inakzeptablen Bedingungen gehalten, was sie nicht verdienen. Solche Zustände sollte man in Vorarlberg nicht mehr tolerieren! Die Tiere sind eingepfercht in Dunkelheit, ohne die Möglichkeit, sich artgerecht zu bewegen, und stehen in ihren eigenen Exkrementen. Personen, die nicht in der Lage sind, ihre Tiere angemessen zu halten, sollten dies nicht tun dürfen!"

Auf der betreffenden Facebook-Seite wird die Tierhaltung als lieblich beschrieben und sieht auf den Bildern ebenfalls so aus. Jedoch sind die Lebensbedingungen für diese Schweine nahezu unerträglich. Der VGT hat Anzeige nach dem Tierschutzgesetz erstattet.