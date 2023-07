Klima-Kleber legen Frühverkehr in Wien lahm

Aktivisten der ''Letzten Generation'' haben am Dienstagmorgen an mehreren Verkehrsknotenpunkten in der Wiener City den Verkehr gestört.

Die Klima-Kleber haben ihre Blockade-Proteste auch am Dienstag fortgesetzt. Diesmal versammelten sich die Aktivisten am Getreidemarkt auf der Höhe der Secession.

Die Polizei löste die Versammlung nach 15 Minuten auf. Klima-Aktivisten Martha Krumpeck wurde von den Einsatzkräften abgeführt. Sie kündigte zuvor in einer Ansprache an, dass die Proteste in Wien bis September pausieren sollen. Die Blockaden sollen sich jetzt in die anderen Bundesländer verlagern. "Pünktlich zu Schulbeginn sind wir mit noch mehr Menschen zurück auf den Straßen Wiens, wenn Nehammer und Kogler die Bevölkerung weiter im Stich lassen, und dringend benötigte Schutzmaßnahmen blockieren!", so Krumpeck,

Die Blockaden wurden aufgelöst, der Verkehr fließt wieder. https://t.co/mkhECoDXlU — POLIZEI WIEN (@LPDWien) July 18, 2023

In Deutschland machen die Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" von 15. Juli bis 5. August Sommerferien. Anders sieht es jedoch in Österreich aus. "Der Klimawandel macht auch keine Sommerpause", erklärte Marina Hagen-Canaval vom Österreich-Ableger am Sonntag.