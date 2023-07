Klima-Kleberin an den Haaren gezerrt: Brutalo-Frau droht Mega-Geldstrafe

Immer mehr Autofahrer verlieren die Nerven mit den Klima-Klebern. So auch eine junge Frau, die eine Aktivistin an den Haaren wegzerrte - jetzt droht ihr eine saftige Geldstrafe.

Auf einem Video, welches in Bottrop aufgezeichnet wurde, sieht man mehrere Autofahrer, die Klimaaktivisten von der Straße zerren wollen. Eine blonde Frau fällt dabei besonders auf, sie packt eine Klima-Kleberin am Schopf und will sie von der Straße ziehen. Zudem beschimpft sie die Öko-Aktivistin als "F'tze".

Einfach nur armselig: Was werden diese Leute wohl mit anderen Menschen machen, wenn sie vor ihnen in der Schlange um #Trinkwasser und #Lebensmittel anstehen???#LetzteGeneration #Klimakatastrophe pic.twitter.com/CQVaB8oXd9 — Tino Pfaff ???? (@TinoPfaff) July 14, 2023

Auch die Polizei in Deutschland bekam Wind von dem Video und schreibt in einer Presseaussendung: "In Absprache Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft werden die vorliegenden Videos und Fotos auf strafrechtliche Relevanz geprüft und gegebenenfalls Strafverfahren eingeleitet.“

© Twitter/TinoPaff ×

Der rabiaten Blondine könnte der Vorfall somit teuer zu stehen kommen. Gegenüber der "Bild"-Zeitung erklärt Arndt Kempgens, Fachanwalt für Verkehrsrecht: „Das geht eindeutig zu weit. Das ist Beleidigung und Körperverletzung. Da wird zu Recht ermittelt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Staatsanwaltschaft Anklage erhebt oder einen Strafbefehl erlässt. Üblicherweise muss man für solche gravierenden Vorfälle mit zwei bis drei Netto-Gehältern Geldstrafe rechnen.“

© Twitter/TinoPaff ×

Kann man sich gegen die Blockaden wehren?

Tatsächlich gibt es eine Möglichkeit, wie man sich gegen die Blockade-Aktionen wehren kann. "Denn man selbst wird ja dabei genötigt, man kommt ja nicht weiter.", so Kempgens. Allerdings muss es immer "das mildeste Mittel sein, was zur Verfügung steht. Man darf Klima-Kleber durchaus zur Seite tragen, wenn man sie nicht erheblich verletzt dabei. Das Vorgehen muss gerechtfertigt sein."