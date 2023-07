Wütende Frau zerrt Klima-Kleberin an den Haaren von der Straße

Beinahe täglich kommt es mittlerweile in zahlreichen europäischen Ländern zu Protestaktionen für das Klima. Eine Straßenblockade der "Letzten Generation" in Bottrop ist nun eskaliert.

Die Geduld vieler Autofahrer wird bereits seit Monaten durch immer wiederkehrende Straßenblockaden schwer strapaziert. Mehrmals eskalierte dabei schon die Lage und es kam zu Hangreiflichkeiten oder anderen rabiaten Reaktionen gegen die Klima-Kleber.

In Bottrop (Nordrhein-Westfalen) ist einer Frau nun der Geduldsfaden gerissen.

© Twitter/TinoPaff ×

© Twitter/TinoPaff ×

In einem Video auf Twitter ist zu sehen, wie die blonde Dame eine Aktivistin kurzerhand an den Haaren packt, von der Straße zerrt und sie anfährt: "Steh auf! Bist du nicht ganz dicht?" Mit Blick auf den entstandenen Stau schrie sie die Aktivistin an: "Guck dir die Scheiße doch mal an!"

Einfach nur armselig: Was werden diese Leute wohl mit anderen Menschen machen, wenn sie vor ihnen in der Schlange um #Trinkwasser und #Lebensmittel anstehen???#LetzteGeneration #Klimakatastrophe pic.twitter.com/CQVaB8oXd9 — Tino Pfaff ???? (@TinoPfaff) July 14, 2023

Die Szene soll am Freitagmorgen entstanden sein. Bereits in den Tagen zuvor hatte die "Letzte Generation" mit Flughafen-Besetzungen in Hamburg und Düsseldorf für Wirbel gesorgt. Nun scheint sich die Wut von immer mehr Bürgern zu entladen.

Männer schleifen Aktivist weg – zwei Mal

Die handgreifliche Frau war nämlich nicht die Einzige, die die Auflösung der Straßenblockade selbst in die Hand nahm. Ein weiterer Verkehrs-Blockierer wurde zuvor von zwei Männern gepackt und weggeschleift – gleich zwei Mal, denn zwischenzeitlich war der Aktivist auf die Kreuzung zurückgekehrt.

© Twitter/TinoPaff ×

Gegen die Blondine wird nun wegen Körperverletzung ermittelt – obwohl die an den Haaren gezerrte Klima-Kleberin gar keine Anzeige erstattet hat.

Lkw-Fahrer steigt aufs Gas

Ebenfalls fragwürdig ist eine weitere Szene in dem Video: Wenig später ist zu sehen, wie ein Lkw-Fahrer Gas gibt, dann aber wieder scharf abbremst, um niemanden zu überfahren. Erst am Mittwoch war ein Trucker ausgerastet, fuhr einen Klima-Kleber an und schleifte ihn eine kurze Distanz mit.