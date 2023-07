Klima-Aktivisten der ''Letzten Generation" haben das Wiener Nobelhotel ''Park Hyatt'' mit einem Farbpulver besprüht. In der Innenstadt kommt zu weiteren Protestaktionen.

Mit einem Farb-Maisgemisch haben mehrere Aktivisten der "Letzten Generation" am Dienstagvormittag das bekannte Hotel in der Wiener Innenstadt attackiert. Die Gäste konnten das Hotel für einige Minuten nicht passieren. In einer weiteren Aktion wurde ein Prada-Geschäft am Kohlmarkt besprüht.

???????? EUER LUXUS = UNSERE HITZEWELLEN ????????



???? Heute markieren wir Symbole der Dekadenz & Verschwendung mit Warnfarbe: Ein Nobel-Hotel und Luxusgeschäfte.@DieMilitante #LetzteGeneration pic.twitter.com/Sroym9uIx2 — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) July 11, 2023

Die Wiener Polizei teilt auf Twitter mit: "Aktuell kommt es in der Inneren Stadt zu einer unangemeldeten Kundgebung durch Klimaaktivist*innen." Die Polizei ist mit entsprechenden Kräften im Einsatz.

Letzte Generation mit "Aktionen gegen Reiche"

Mit der Aktion wolle man das "Ausmaß des Schadens, der von den Reichsten der Reichen" ausgeht, aufzeigen. "Euer Luxus sind unsere Hitzewellen!", schreiben die Klima-Kleber in einer Pressemitteilung.

???? KLIMAKRISE = SOZIALE KRISE ????



ℹ Während ein großer Teil der Bevölkerung seine Emissionen seit 1990 reduzieren konnte, ist der CO2-Ausstoß bei den Reichsten in die Höhe geschossen – um 45% beim obersten einen Prozent!



???? “Wie sollen wir unsere Klimaziele jemals erreichen… pic.twitter.com/7SSPS3hRfQ — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) July 11, 2023

Wie in Deutschland wollen die Aktivisten in Österreich zunehmend "Aktionen gegen Reiche" starten. Diese seien vor allem für die Klimakatastrophe verantwortlich, so die "Letzte Generation".

Bereits am Montag starteten die Klima-Kleber eine neue Protestwelle und blockierten den Franz-Josefs-Kai vor der Schwedenbrücke.