Sprecher von Klima-Klebern kassiert Millionen-Pension von Shell

Während in Österreich und Deutschland vor allem die "Letzte Generation" mit ihren Klebe-Blockaden für Aufregung sorgt, ist in Großbritannien unter anderem die Protestorganisation "Just Stop Oil" aktiv.

Zuletzt sorgten Aktivisten unter anderem mit einem Platzsturm beim Tennis-Turnier von Wimbledon für Wirbel. Noch größer ist die Aufregung auf der Insel nun aber um Dr. Grahame Buss: Der 68-Jährige ist einer der Sprecher und führende Figur von "Just Stop Oil". Kurios, denn Buss dürfte einen kompletten Sinneswandel durchgemacht haben: Während seiner Laufbahn arbeitete er nämlich 33 Jahre lang als leitender Wissenschaftler für Shell, eines der weltgrößten Mineralöl- und Erdgasunternehmen.

Der nunmehrige Klima-Aktivist soll bei Shell zwischen 125.000 bis 150.000 Pfund (146.000 bis 175.000 Euro) verdient haben. Seit seinem Abgang aus dem Konzern meinte Buss, er hoffe, dass Shell in Insolvenz geht. Auf seine üppige Pension will er aber offenbar nicht verzichten: Laut "Daily Mail" sitzt Buss auf einem Pensions-Topf von Shell in geschätzter Höhe von einer Million Pfund (1,17 Millionen Euro).

Just Stop Oil have defended causing disruption at a series of events including the recent pitch invasion at Lord's.



Dr Grahame Buss claims that Just Stop Oil's tactics of disruption are causing people to listen.



More here: https://t.co/ZNT90KqN0K pic.twitter.com/OL2GyzBr2L