Klima-Aktivisten stören Wimbledon-Spiel

Am Mittwoch kam es beim Tennis-Traditionsturnier Wimbledon in England zu einer Protestaktion: Zwei Mitglieder der Gruppe ''Just Stop Oil'' stürmten beim Spiel des Japaners Sho Shimabukuro (25) gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow (32) auf das Spielfeld und verteilten orange Konfetti und Puzzleteile, wie "BBC" berichtet.

"Once more, orange clouds hang over a British sporting event this summer—this time it's ticker tape rather than paint dust, but it is an intrusion and will need sorting out."



