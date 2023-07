Klima-Kleber-Blockade: Fahrer (31) übersieht Stau und kracht in LKW

Nürnberg. Am Freitagvormittag fuhr ein 31-Jähriger auf der Autobahn 73 in Nürnberg. Dort war gerade Stau, weil die Klima-Kleber der "Letzten Generation" die Straße blockierten. Er übersah das Stau-Ende und krachte gegen einen LKW. Laut Polizei hatte der Fahrer den Truck wegen mangelnder Aufmerksamkeit zu spät gesehen.

Schwer Unfall nach Klima Kleber Blockade.

Ein 31-jähriger Autofahrer fuhr am Freitagvormittag auf der Autobahn 73 bei Nürnberg in einen Lkw an einem Stau-Ende hinten auf. Der war die Folge einer der vielen Blockaden der Klebe-Chaoten.#LetzteGeneration #LetztenGeneration pic.twitter.com/hEC0is0bve