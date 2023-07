Autofahrer atmen auf: Klima-Kleber machen drei Wochen Urlaub

Der Sommer ist da, die Ferienzeit hat begonnen, doch für viele Autofahrer kann erst jetzt Urlaubs-Feeling aufkommen: Die "Letzte Generation" macht drei Wochen Sommerpause.

Die beinahe täglichen Protestaktionen aller Art sorgten in den vergangenen Monaten für angespannte Nerven bei vielen Menschen, die Hitze-Welle sorgte dann auch noch für zusätzlich angeheizte Stimmung. Doch jetzt haben offenbar auch die Klima-Kleber der "Letzten Generation" eine Auszeit nötig: Wie "Bild" unter Verweis auf ein internes Dokument der Bewegung berichtet, sollen zwischen 15. Juli und 5. August keine Proteste stattfinden.

Die Zeit solle stattdessen zum "Zusammenwachsen und Ruhen" genutzt werden. Das Kernteam der Organisation und die regionalen Gruppen dürfen Urlaub machen. Währenddessen soll auch das Presseteam keine Anrufe beantworten und auch nichts auf Social Media posten. Nur Protest-Trainings und Vorträge sollen weiter stattfinden.

Ab 6. August soll es wieder auf die Straße gehen

"Bild" zitiert kuriose Passagen aus dem Klima-Kleber-Dokument: "Manches wird sich schwer anfühlen, liegenzulassen, aber es muss sein", heißt es an einer Stelle. Seltsam mutet auch folgender Satz an: "Ich akzeptiere, dass in der Zeit Dinge liegen bleiben, wir scheinbar Potenzial verlieren. Das ist gut, weil es einem höheren Ziel dient: dem Wendepunkt danach."

Auch wenn nun einmal drei Wochen Ruhe sein dürfe – ab 6. August sollte man sich auf die nächste Protestwelle einstellen.