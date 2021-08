Zwei Pkw crashen in Wien: Ein Auto fängt Feuer

Der Brand wurde von Polizeibeamten und Passanten mit Feuerlöschern unter Kontrolle gehalten.

Wien. Am Donnerstag um 16.45 Uhr sind zwei Pkw im Kreuzungsbereich der Buchengasse mit der Herndlgasse im 10. Bezirk miteinander kollidiert. Durch den Zusammenstoß begann ein Fahrzeug zu brennen, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Durch die eintreffenden Polizisten wurde der Brand, mit Unterstützung von Passanten, die Feuerlöscher zur Verfügung stellten, bis zum Eintreffen der Berufsfeuerwehr Wien unter Kontrolle gehalten. Die Berufsfeuerwehr löschte im Anschluss den Brand. Eine 20-jährige Lenkerin wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.