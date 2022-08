Erneut ist es am Dienstag zu einem großflächigen Stromausfall in Wien Donaustadt gekommen. Die Wiener Netze arbeiten an der Wiederherstellung der Stromversorgung.

Seit 8.30 Uhr sind Wohngebiete rund um den Badeteich Hirschstetten betroffen, darunter die Süßenbrunner Straße, die Ziegelhofstraße, die Oberfeldgasse und die Prinzgasse. Laut den Wiener Netzen ist bereits die Hälfte der betroffenen Haushalte wieder mit Strom versorgt. Details folgen in Kürze.