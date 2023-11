Wiener Direktor fordert Securitys an Schulen

Schuldirektor in Flordidsdorf warnt: "Politik muss ernstnehmen, worauf wir zusteuern"

Der Krieg in Nahost beschäftigt auch die heimischen Schulen. Vor allen in sogenannten Brennpunktschulen mit vielen muslimischen Schülern sei eine antisemitische Stimmung auszumachen.

„Zum Ausbruch des Krieges war es überraschend ruhig, aber im Laufe der Tage habe sich dann gezeigt, dass es eine klar Juden- und Israel-feindliche Haltung bei den Kindern gibt“, so Christian Klar, Direktor einer Mittelschule in Wien-Floridsdorf, im Ö1-Morgenjournal.

Die Grundhaltung hätten die Schüler immer schon gehabt“, jetzt ist es mit dem Nahost-Konflikt ganz stark aufgebrandt“, so Klar, der auch ÖVP-Bildungssprecher ist. „Man sieht jetzt mehr als die Spitze des Eisbergs.“

„Wir brauchen ganz klare Regeln und Möglichkeiten zu sanktionieren, wenn sie nicht eingehalten werden“, fordert der Direktor. Die Politik müsse ernstnehmen, auf was wir hier zusteuern“, so Klar: „Wer die tolerante Welt erhalten möchte, muss intolerant gegenüber den Intoleranten sein.“. Der Direktor kann sich auch Secuitys an Schulen vorstellen. Diese würden die Lehrer enorm entlasten, seien aber auch sehr aufwendig.