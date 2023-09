Wiener Kapuzinergruft ist voll

''Eigentlich voll'': Nächste Woche findet die vorerst letzte Bestattung in Kapuzinergruft der Habsburger statt.

Wien. In der Kapuzinergruft, der Grabstätte der Habsburger in Wien, ist nächste Woche die vorerst letzte Bestattung. Am 7. Oktober wird die Frau des verstorbenen Carl Ludwig Habsburg-Lothringen und somit Schwiegertochter des letzten Kaisers, Yolande de Ligne, beigesetzt. Sie verstarb am 13. September im Alter von 100 Jahren in ihrer belgischen Heimat in Brüssel.

Nach derzeitiger Anordnung der Sarkophage in der Gruft, gibt es im letzten Raum noch einen freien Platz. Hier soll Yolande neben dem Grab ihres 2007 verstorbenen Ehemannes Carl Ludwig beigesetzt werden.

"Eigentlich voll"

"Wenn jetzt nächste Woche Yolande de Ligne hier begraben wird, dann wären wir eigentlich voll, weil wir keinen Platz mehr zur Erweiterung haben. Und auch als Denkmal, das auch einen großen Besucherstrom aushalten muss, ist eigentlich kein Platz mehr für eine Erweiterung", sagt Peter Grubits, der Leiter der Kapuzinergruft, gegenüber "ORF Wien".

Bisher wurden in der Kapuzinerkirche 149 Familienmitglieder beigesetzt. Die Gruft wurde im Laufe der Zeit mehrmals erweitert, zuletzt in den 1960ern.