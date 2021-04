Wienerin geht mit 150-Euro-Ballkleid zur Corona-Impfung

Wien. Am Mittwochvormittag sorgte die 29-jährige Fredi bei der Impfstraße für Aufsehen. Sie erschien in einem 150-Euro-Ballkleid zur Corona-Impfung. Ihr Vater habe es überzogen gefunden, aber "man muss die Feste feiern, wie sie fallen", kommentiert sie ihre Aktion auf Twitter. Warum sie schon geimpft wurde: "Ich bin Epileptikerin und somit Risikogruppe", erklärt Fredi auf die Frage eines Users.

"Oh Gott ich bin so nervös. Ich kann noch immer nicht glauben, dass der Termin durchgehen wird ahhhh", schrieb sie noch vor dem Impf-Termin.

Oh gott ich bin so nervös ich kann noch immer nicht glauben, dass der termin durchgehen wird ahhhh pic.twitter.com/TaldLcR0Mt

Falls sie auch aufgeregt war, ob ihr Kleid gut ankommen würde, so konnte sie schnell beruhigt sein, denn: "Übrigens finden mich alle hinreißend und freuen sich über das Kleid 10/10 can recommend sich aufzuputzen", berichtet die 29-Jährige.

This was the fit ❤️???? pic.twitter.com/r9RChidJVs