Wiens Rathaus-Christbaum kommt heuer aus Südtirol

Wien/Bozen. Weihnachten rückt unübersehbar näher - am Wiener Graben wird die Weihnachtsbeleuchtung installiert und der Weihnachtsbaum für den Rathausplatz ist schon am Weg in die Bundeshauptstadt. Die 28 Meter hohe und rund 115 Jahre alte Fichte wurde am Montag im Rautal am Enneberg im Südtiroler Naturpark Fanes-Sennes-Prags gefällt. Ankommen wird der Baum am Freitag, illuminiert am 10. November, teilte die Rathauskorrespondenz mit.

Südtiroler Baum zuletzt 2014 am Rathausplatz

Seit 1959 stellt jedes Jahr ein anderes Bundesland den Christbaum, seit 1989 ist Südtirol dabei. Ein Südtiroler Baum stand zuletzt 2014 am Rathausplatz. "Ein schöner, voller Baum aus unseren Wäldern wird ausgesucht, um den Wienerinnen und Wienern und den Gästen aus aller Welt die Weihnachtszeit zu verschönern. Dieser Baum ist auch ein Zeichen unserer Verbundenheit mit Wien und Österreich", sagte Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher. Die Fichte stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

Am Rathausplatz wird gerade der Christkindlmarkt aufgebaut, der mit der Illuminierung des Wiener Weihnachtsbaums eröffnet. Neben dem Christbaum und dem Markt gibt es auch wieder lieb gewonnene Attraktionen wie den Herzerlbaum und den Eistraum.