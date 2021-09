Wildstyle & Tattoo-Messe feiert 25-jähriges Jubiläum

Nach fünfmaliger Verschiebung wegen Corona nun acht Termine in Österreich.

Freaks, Akrobaten, Tätowierer und Musik - das sind fixe Zutaten der Wildstyle & Tattoo Messe. Nach fünfmaliger Verschiebung wegen Corona feiert die Veranstaltung ab dem Wochenende mit acht Terminen in Österreich ihr 25-jähriges Jubiläum. Angekündigt haben sich u.a. Katrina Asfardi, die Schlangenfrau vom "Cirque du Soleil", Kiros Hadgu, bekannt als der elastischste Mensch der Welt, sowie Metalqueen Doro Pesch, die mit ihrer Band rocken wird.

Dutzende Tätowierer und Aussteller aus mehr als 20 Ländern und fünf Kontinenten präsentieren sich am 18. und 19. September in Salzburg (Messezentrum), am 25. und 26. September in Wien (Stadthalle, Halle E), am 23. und 24. Oktober in Linz (Tabakfabrik) und am 30. und 31. Oktober in Bad Ischl (House of Wildstyle). Der Veranstalter verspricht ein "nonstop Showprogramm". In Salzburg, Wien und Linz gibt es als Zugabe Auftritte von Doro (jeweils am Samstagabend; im Messe-Eintrittspreis inkludiert) sowie bei freiem Eintritt das European Street Food Festival.