Wintereinbruch: Beifahrer (22) bei Crash eingeklemmt

Aufgrund des plötzlichen Wintereinbruches ereignete sich in Seekirchen ein schwerer Verkehrsunfall.

Der 21-jährige Lenker verlor in der Nacht auf Freitag in Seekirchen auf einer abschüssigen Straße plötzlich die Kontrolle über sein Auto. Sein Pkw schleuderte mit der Beifahrerseite in ein Brückengeländer. Dabei wurde der Beifahrer eingeklemmt.

Um diesen zu befreien wurde von den Feuerwehrleuten in ständiger Rücksprache mit dem Notarzt das Brückengeländer entfernt, um die Beifahrertüre öffnen zu können. Dazu musste sogar die B-Säule des Fahrzeuges entfernt werden.

Drei Personen im Spital

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren versuchten währenddessen auch weiteres Abrutschen des Fahrzeuges zu verhindern. Insgesamt saßen drei Personen im Auto, alle mussten verletzt ins Spital gebracht werden. Grund für den fatalen Unfall war der plötzliche Wintereinbruch und die daraus resultierende Schneefahrbahn.