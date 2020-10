Wirbel um Balkan-Rapper: Der komplette Text zum Gewalt-Song

Ein Rap-Song über Straftaten in Österreich ist gerade der Mega-Hit in Serbien - das ist der komplette übersetzte Text des Skandal-Tracks.

Wien. "Der Balkan lauert in Wien" rappen die serbischen Hip-Hopper Devito und Mike Ride in ihrem neuen Song "Austria" über die österreichische Bundeshauptstadt. Die beiden bekannten Balkan-Rapper beschreiben im Lied ihr kriminelles Leben in Wien: "Banken, Masken Schießereien". Das alles passiere, während jemand zuhause am Balkan auf das Haus aufpasse. Den kompletten übersetzten Song-Text finden Sie weiter unten im Artikel.

Im Lied wird Wien zum Zentrum der Balkan-Kriminalität stilisiert und im Video rappt er darüber, wie ihn "seine Leute in Österreich erwarten". Der Rapper erwähnt Wien mehrmals als Zentrum aller Menschen aus dem Balkan.

Der Song "Austria" wurde in wenigen Tagen zum Hit in Bosnien, Serbien und Kroatien. Auf Youtube gabs bereits mehr als eine Million Views.

Hier das Video:

Der übersetzte Song-Text

Die Welt ist klein/Es ist eine kleine Welt, nicht wahr.

Fische (meint hier wahrscheinlich Pussys) aus Spanien

Man gewöhnt sich an alles, jetzt fahre ich einen Range aus Österreich.

Der teuerste Trap, High Hand, wird jedes Wochenende ist gebucht.

Bring alle nach Wien, dort sind meine (wahrscheinlich Kumpels) Warten auf mich.





Immer/Andauernd klingelt das Telefon, jeder Anruf ist ein neuer Flug.

Rufe mich nicht an, ruf die Managerin an,

Ich gebe nichts aus, ich gebe Geld für Glück aus.





Wieder nächster Club, wieder nächste Stadt,

Mach dir keine Sorgen, denn alles ist für uns

Ich würde denselben Weg wählen und wieder von unten beginnen.





Das Haus ist weit weg / entfernt, jemand bewacht es immer.

Alle meine (Freunde) sind drüben / über der Grenze-

Banken, Masken, Schießereien- Es fällt auf rot /Es wird rot,

die Brüder entladen das volle/ganze Magazin.





Während der Balkan in Wien schleicht / herumschleicht ist das

Herz dort, wo die Seele ist.





Das Haus ist weit weg / entfernt, jemand bewacht es immer.

Alle meine (Freunde) sind drüben / über der Grenze-

Banken, Masken, Schießereien- Es fällt auf rot /Es wird rot/ Wenn er auf rot fällt.

die Brüder entladen das volle/ganze Magazin.





Wir hatten nichts, nur unser Glück und scheinendes /glänzendes Roulette

Dieses / Das Geld kommt in meine Tasche, wie wenn es das Ticket/Wettschein aus X (Unentschieden( kommt.Wir haben es nicht jedem erzählt.





Wo ich schon hundertmal für das Geld/die Scheine war. Wilde Kurve, Autobahn,

250 (km/h) . Sorge dich nicht Mutter, wie ich alleine da bin / ich habe ihre bösen Gesichter gesehen.





Alle lügen euch an. Als ob sie wüssten wer ich bin,

Ich habe die echte Maske bis jetzt noch nicht abgelegt.

Ich habe jede Chance ergriffen mein Bruder,

in dieser Hölle ein Paradies erbaut / gebaut.