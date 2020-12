Wirbel um Brille: ZiB-Star wehrt sich gegen "Falter"

''Falter''-Satire unterstellte Nadja Bernhard, keine Sehschwäche zu haben.

Wien. Dicke Luft zwischen der Stadtgazette „Falter“ und dem ORF – konkret ZiB-Star Nadja Bernhard. Sie fiel im Oktober mit einer modischen Brille auf: Was ihr im jährlichen „Best of Böse (BoB)“ Platz 83 einbrachte – und den Vorwurf, sie imitiere ihre Sehschwäche. Bernhard zeigte sich not amused: Der Wahrheitsgehalt „ist von derselben Kurzsichtigkeit geblendet, die mir 1,5 Dioptrien und das Tragen einer Sehbrille eingebrockt hat“, schreibt sie auf Instagram. Der Falter weigere sich, die Falschmeldung, die Bernhard sogar als „sexistisch“ wertet, zu berichtigen.

Falter-Chef Florian Klenk zeigte sich belustigt: „Es handelt sich um ein Satire-Format wie z. B. Maschek“ so Klenk zu ÖSTERREICH. „Kein Mensch käme auf die Idee, so etwas berichtigen zu lassen“. An Bernhard schrieb Klenk: „Wenn wir den drucken, verbesserst Du Dich aber im Ranking um zwei Plätze“. Das wäre dann also Platz 81.

(gü)