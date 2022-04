Würge-Attacke gegen Mutter: Promi-Sohn in U-Haft

Weil ein 41-Jähriger seine Mutter (79) würgte und sie mit dem Tod bedrohte, sitzt der Mann seit Mittwoch in Klagenfurt in U-Haft.

Laut Polizei-Aussendung kam es am vergangenen Sonntagabend zwischen dem Promi-Sohn und seiner Mutter in Velden zum Streit, der völlig eskalierte. Der Mann würgte die 79-Jährige und drohte ihr, sie umzubringen. Bei Eintreffen der Polizei ließ er sich widerstandslos festnehmen, die Beamten machten jedoch noch eine weitere Entdeckung am Tatort: Cannabis und diverse Suchtmittelutensilien wurden sichergestellt.

Betretungsverbot und U-Haft

Der 41-Jährige wurde in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht und Untersuchungshaft verhängt. Außerdem wurde gegen ihn ein Annäherungs- und Betretungsverbot für das Wohnhaus seiner Mutter verhängt. Es gilt die Unschuldsvermutung.