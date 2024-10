Zoo-Liebling in Herberstein ist nicht mehr Single

Trauer um Anouk, Freude über Neuzugang: Die Hoffnung auf Nachwuchs ist groß.

Nach dem Verlust des Rote Panda-Weibchens Anouk, das Anfang Oktober 2023 aufgrund gesundheitlicher Probleme euthanasiert werden musste, gibt es nun erfreuliche Neuigkeiten in der Tierwelt Herberstein. Vor wenigen Tagen zog ein 16 Monate altes Roter Panda-Weibchen aus dem polnischen Zoo Plock in die Oststeiermark ein. Fachtierarzt Reinhard Pichler berichtet, dass das neue Mitglied der Familie sehr aktiv ist und sowohl den Boden als auch die Baumkronen erkundet.

Ein Name für die neue Katzenbärin steht bereits zur Diskussion, wobei auch die Tierpfleger an der Entscheidungsfindung beteiligt sind. Bei der Namenswahl wird auf einen asiatischen Hintergrund geachtet. Der männliche Rote Panda Kaldon zeigt großes Interesse an seiner neuen Mitbewohnerin, indem er ihr hinterherläuft und sein Territorium markiert.

Die Roten Pandas gelten seit 2008 als gefährdete Art, mit schätzungsweise nur noch 10.000 Exemplaren weltweit. Der Tierpark hofft auf Nachwuchs, besonders während der Paarungszeit im Januar und Februar. Nach dem Tod von Anouk wurde zügig nach einer neuen Gefährtin für Kaldon gesucht, um die Population dieser faszinierenden Tiere zu unterstützen.