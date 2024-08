Zwei Verletzte: Pkw-Lenkerin kracht gegen Tunnelwand und Motorrad

Eine 57-jährige Österreicherin ist am Freitag auf der Tiroler Inntalautobahn (A12) bei Innsbruck gegen eine Tunnelwand und anschließend gegen ein Motorrad gekracht.

Die Frau hatte im Wiltener Tunnel aus unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, teilte die Polizei mit. Sie prallte gegen die linke Tunnelwand, wurde auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und kollidierte dort seitlich mit einem 65-jährigen deutschen Motorradlenker. Beide Lenker wurden verletzt.

Der Motorradfahrer war in Folge der Kollision gestürzt. Anschließend wurde der Pkw der 57-Jährigen noch gegen die gegenüberliegende Tunnelwand geschleudert. Dabei löste sich ein Reifen des Pkw und traf das nachkommende Auto eines 49-jährigen Türken. Dieser blieb unverletzt. Die beiden Verletzten wurden mit der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht. Alle beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Die A12 war rund eine Stunde in Fahrtrichtung Westen für den gesamten Verkehr gesperrt.