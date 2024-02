Der Mond schrumpft – das sind die Folgen

In ferner Zukunft wird sich die Verkleinerung des Mondes deutlich auf unser Leben auswirken.

Hilfe, unser Mond schrumpft! Wissenschaftler fanden heraus, dass der Erdtrabant in den vergangenen 100 Millionen Jahren um 45 Meter kleiner geworden ist.

Mond dreht sich langsamer

Wichtige Frage: Was bedeutet das für die Zukunft? Ein Resultat ist, dass sich Mond und Erde langsamer drehen, der Mond entfernt sich langsam von uns – das erklärt der Astrophysiker Ben Moore, Professor an der Uni Zürich. Weiters sagt er der Bild: „„Irgendwann wird er am Nachthimmel kleiner und nicht mehr in der Lage sein, das gesamte Licht der Sonne zu blockieren.“ Dann wird man auf der Erde keine totale Sonnenfinsternis mehr erleben können.

Ein Tag dauert dann viel länger

Und wenn wir ganz weit in die Zukunft schauen… In einigen Milliarden Jahren, so der Experte in der Bild, sind die Auswirkungen noch viel größer: „Dann dauert ein Tag einen ganzen Monat und wir werden den Mond nur noch von einer Seite des Planeten aus sehen können.“