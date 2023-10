Erste Anzeige gegen Palästinenser-Autokorso in Wien

Mitten im zweiten Bezirk feiern Menschen den Hamas-Terror.

Heute droht weltweit Gewalt gegen Juden, dazu gibt es zahlreiche Aufrufe in Sozialen Medien. Die Terror-Organisation Hamas hat zur Mobilisierung der arabischen und muslimischen Welt aufgerufen. Der heutige Freitag sei der "Freitag der Al-Aksa-Flut", so die Hamas.

Autokorso mit Fahnen und Jubel

Jetzt gibt es in Wien bereits die erste Anzeige. Am Samstag - dem Tag der grausamen Terror-Anschläge in Israel mit mehr als 1.300 Toten - fuhr ein Autokorso durch den zweiten Bezirk - traditionell ein Bezirk mit sehr vielen jüdischen Einwohnern. Das ist der Grund für die Anzeige:

Grundlage für unsere Anzeige an die StA und die LPD Wien ist dieses Video, wo zu sehen ist, wie der Autokorso von der Gredlerstraße in die Taborstraße einbiegt. ⬇️https://t.co/ovX2UCCzMk

2/2 — Grüne Leopoldstadt (@grueneleo) October 12, 2023

"Angst und Schrecken"

Die Grünen der Leopoldstadt (2. Bezirk) haben jetzt Anzeige erstattet: "Verdacht auf Gutheißung terroristischer Straftaten." Kommentar der Grünen: "Bekanntermaßen befinden sich im zweiten Bezirk - auch in der Gegend, in der der Autokorso auf dem Video zu sehen ist - jüdisch geprägte Stadtviertel ... Die offensichtlichen pro-palästinensischen Kundgebungen waren daher besonders dazu geeignet, insbesondere unter der jüdischen Bevölkerung Angst und Schrecken auszulösen."

Die Überwachung jüdischer Einrichtungen wurde verstärkt.