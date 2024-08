Feuchtgebiete-Fotowettbewerb: Bilder hochladen und Preise gewinnen

Bis 31.08 können Interessierte Bilder von Feuchtgebieten in Österreich einreichen. Die besten Fotos werden bei den "Konusumdialoge: Wasser" am 10. Oktober prämiert.

Auch heuer schreibt das Wasserwirtschaftsministerium wieder den "Wasseraktiv"-Fotowettbewerb aus. Neu ist dieses Jahr, dass die gemeinnützige Bundesstiftung "COMÚN" als Partnerin fungiert. Motto des Fotowettbewerbs: Feuchtgebiete, also Flüsse, Seen, Auen und Moore in Österreich.

Interessierte können ihre schönsten Bilder bis 31. August hier hochladen.

Nach der Einreichungsfrist wählt eine Jury - darunter auch COMÚN-Vorstand Sebastian Bohrn Mena - ein Siegerfoto aus. 9 weitere Bilder werden von einer Publikumsjury, wo also jeder abstimmen darf, gekürt. Prämiert werden die schönsten Bilder am 10. Oktober bei den "Österreichischen Konsumdialoge" in Steyr, die sich erstmals dem Thema Wasser widmen. Die Urkunden und Preise werden von Wasserwirtschaftsminister Norbert Totschnig persönlich überreicht.

„Wir freuen uns über die erstmalige Partnerschaft beim Wasseraktiv-Fotowettbewerb, denn das Thema Wasser ist von unschätzbarer Bedeutung für uns alle. Feuchtgebiete umgeben uns im Alltag, in Städten genauso wie am Land. Sie sind für Artenvielfalt und Klima, aber auch als Erholungsgebiete essentiell – und das soll mit diesem tollen Wettbewerb noch stärker vor Augen geführt werden“, so Bohrn Mena zum Fotowettbewerb.