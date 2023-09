Heißester September aller Zeiten

Der Sommer geht mit einem Hitze- und Sonnen-Monat zu Ende.

Österreich glüht immer noch. Der Goldene Herbst mutierte heuer zum unendlichen Sommer. Gestern hatten wir noch 29 Grad, Kinder stauten sich nach der Schule bei den Eisverkäufern.

Wärmster September seit 257 Jahren

Jetzt ist die offizielle Wetter-Statistik für den September da. Es war ein Rekord-Monat. "Wir haben den wärmsten September der 257-jährigen Messgeschichte erlebt", sagt Klimatologe Alexander Orlik von der GeoSphere Austria. Die Fakten dazu: Im Durchschnitt war es um 3,2 Grad heißer als normal. Auf den Bergen waren es sogar 4,2 Grad!

40 % mehr Sonne

Sonnenstunden gab es auch deutlich mehr als sonst: „Über ganz Österreich gesehen schien die Sonne im September 2023 um 40 Prozent länger als in einem durchschnittlichen September“, sagt Klimatologe Orlik. „Damit war es der zweitsonnigste September seit Beginn der Sonnenscheinmessungen im Jahr 1925."

Schlecht für die Landwirte: Nach den vielen Unwettern m August war der September viel zu trocken. 45 % weniger Niederschlag gab es.

Rekorde auch bei Sommertagen

In Wien gab es im zu Ende gehenden September 20 Tage mit mehr als 25 Grad (so genannte Sommertage), der bisherige Rekord liegt bei "nur" 16. Eisenstadt hatte heuer 21 solcher tage, bisher waren 18 das Maximum. Auch in Liz (17) (und Bregenz (13) gibt es neue Rekorde.