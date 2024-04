Hitzewelle im April: Erstes Bad sperrt auf

Klagenfurter Strandbad öffnet schon jetzt seine Pforten.

Aufgrund der sommerlichen Temperaturen haben sich die Klagenfurter Stadtwerke entschieden, das Strandbad in der Wörthersee-Ostbucht zumindest teilweise schon dieses Wochenende aufzusperren. Eine der Brücken, die Bootsbrücke, wird am Samstag ab 10.00 Uhr für die Besucher geöffnet. Ein Bademeister wird am Ort sein. Die offizielle Eröffnung der gesamten Anlage inklusive Kabinen und Häuschen findet am 27. April statt. Bis dahin stehen noch Instandhaltungsarbeiten an.

Wiener Bäder öffnen am 1. Mai

In der Bundeshauptstadt im Osten des Landes muss sich die badelustige Bevölkerung indes noch etwas gedulden. In gut drei Wochen sperren dann nämlich auch die Freibäder in Wien auf, genauer am 1. Mai.