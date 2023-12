Klima-Kleberin Krumpeck verbringt Heiligen Abend in Haft

Aktivistin Krumpeck kommt erst am 25. Dezember frei.

Klimaaktivistin Martha Krumpeck wird den Heiligen Abend in Wien in Haft verbringen. Wie es seitens der "Letzten Generation" hieß, wird Krumpeck erst am 25. Dezember am Vormittag entlassen. Ursprünglich ging die Organisation davon aus, dass die Aktivistin vor Weihnachten aus dem Gefängnis freikommen sollte.

Krumpeck wurde gemeinsam mit anderen Aktivistinnen und Aktivisten am 13. November festgenommen. Eigentlich sollte sie wegen diverser Verwaltungsübertretungen nur vier Tage in Ersatzhaft bleibt, dann wurde der Aufenthalt aber verlängert.

Haft sollte vier Tage dauern

Bei Haftantritt am 13. November hieß es, dass nach vier Tagen die Ersatz-Freiheitsstrafe zu Ende sei. Dann wurde die Strafe bis 28. November verlängert. "Es macht mich so traurig, dass meine Freundin bis Weihnachten alleine in der Zelle sitzt”, sagte Marina Hagen-Canaval, Sprecherin der Letzten Generation.

Haft schüchtert sie nicht ein

Krumpeck lasse sich auch durch längere Haftstrafen nicht abhalten, "sich für die Umsetzung rascher Klimaschutzmaßnahmen einzusetzen", so eine Aussendung der letzten Generation vor kurzem.

“Klar ist: Menschen einzusperren wird die Klimakatastrophe nicht aufhalten”, sagt Marina Hagen-Canaval.