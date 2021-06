Mann demoliert Polizeiauto mit Baseballschläger

Der junge Mann beschädigte das Dienstauto mit dem Baseballschläger schwer.

Ein 25-jähriger Österreicher schlug Dienstagabend mit einem Baseballschläger den Außenspiegel eines vor der Verkehrsinspektion Innsbruck abgestellten Polizeiautos herunter und flüchtete im Anschluss mit seinem Pkw.

Polizei verständigt

Zeugen des Vorfalles verständigten die Polizei. Der 25-Jährige konnte ausgeforscht und an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Er gab bei der Vernehmung an, das Fahrzeug aus Frust beschädigt zu haben. Der Mann wird wegen Verdacht der schweren Sachbeschädigung auf freiem Fuß an die Staatsanwaltschaft angezeigt.