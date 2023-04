'Mir geht alles so am O*sch': Conchita mit Wutrede bei Demo!

Die Drag-Queen-Lesung in Wien erhitzt weiterhin die Gemüter. So sehr, dass es in Wien eine Demo dagegen gibt - und mindestens eine genau so große dafür. Stargast: Conchita Wurst!

Wie in einem zur Zeit viral gehenden Video gezeigt wird, hält die Eurovision-Siegerin von 2014 eine wütende Brandrede. Als die Demo am Sonntag vor der Lila Villa hält, hat Conchita ihren Auftritt. Zuerst performt sie ihren Song "Unstoppable", danach beginnt ihre Rede. Emotionale Rede Die Wut über die Anfeindungen der Gegner der Drag-Queen-Lesung ist groß und lässt den Star emotional werden. Unter anderem fallen die Worte: "Mir geht alles so am O*sch", danach brandet tosender Applaus auf. Auf Social-Media wird Conchita Wurst dafür gefeiert, ihre tausenden Anhänger loben ihren Auftritt bei der Demonstration, die sich für die Vielfalt und die Drag-Queen-Lesung einsetzt.