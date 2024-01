Morgen startet Österreichs erster Weltraum-Tourist

Das ultimative Abenteuer: Franz Haider startet morgen in historischer Mission ins Weltall.

Die Aufregung ist groß. Am Freitag soll der elfte Weltraumflug von Virgin Galactic starten. Es ist der sechste Flug mit Touristen an Bord. Mit dabei sind zwei Crewmitglieder und vier „All-Touristen“, darunter Franz Haider aus Niederösterreich.

© Franz Haider/Facebook

Schon im Jahr 2007 löste der Waldviertler sein Ticket bei dem privaten Raumfahrtunternehmen von Milliardär Richard Branson.

Franz Haider mit Virgin-Boss Richard Branson. © Franz Hiader ×

Bereits vergangenen Samstag flog Haider (61) nach Los Angeles, am Sonntag ging es weiter nach New Mexico, wo der Spaceport (Weltraum-Flughafen) errichtet wurde. Franz Haider ist offiziell „Astronaut 025“ dieser Mission. Aber: Er ist der erste Austro-Tourist ins All.

Nach dem Take-Off bringt das Trägerflugzeug die "VSS Unity" in eine Höhe von rund 15 Kilometern. Dort klinkt sich das wie ein Privatjet aussehende Raumschiff aus und fliegt mit bis zu 3.600 Stundenkilometern Geschwindigkeit weiter ins All. Knapp weniger als 100 Kilometer Höhe erreicht man so.

© Franz Haider ×

"Ich habe immer damit gerechnet, dass ich fliegen werde", so Haider, der für den Flug damals 200.000 Dollar bezahlt hat. Für potenzielle Neuinteressenten liegt der Preis mittlerweile bei mehr als der doppelten Summe.

Die Tage seit Dienstag waren stressig, da begannen die konkreten Flugvorbereitungen. Von der Anpassung des Raumanzugs für das Abenteuer über letzte Medizin-Checks bis zu Übungen für das Ein- und Aussteigen reichen die Programmpunkte. Zudem werden die All-Passagiere mit einem Flug in einem Kleinflugzeug an die hohen g-Kräfte bis zum Sechsfachen des Körpergewichts herangeführt. Auch die Schwerelosigkeit wird simuliert. Mit solchen Flügen und einem Zentrifugentraining hat Haider bereits Erfahrung: "Das hat mir gezeigt: Das kann ich."