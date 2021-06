Innenminister Karl Nehammer gibt ein Pressestatement zum schockierenden Mädchenmord an der 13-jährigen Leonie. Das Video in voller Länge.

"Was am Samstag passiert ist, macht mich fassungslos und auch zutiefst betroffen." Ich bin selbst Vater von zwei Kindern und in diesen Momenten sind unsere Gedanken bei der Familie des Opfers. Die Polizei ermittelt derzeit intensiv die Umstände. Bisher kann festgestellt werden, dass es sich um mindestens zwei Tatverdächtige handelt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind es zwei junge Afghanen, die als Asylwerber nach Österreich gekommen sind.

Was wissen wir zu den Tatverdächtigen?

Einer ist einer Schutzberechtiger, er hat aufgrund mehrere Straffälligkeiten den Schutzstatus aberkannt wurde, das Verfahren läuft noch der zweite ist ein Asylwerber, der erst dieses Jahr einen Antrag auf Asyl gestellt hat.

Keine Bleiberecht

"Sollte es sich bei den zwei Tatverdächtigen bestätigen, werden wir weiter und ganz klar nach Afghanistan abschieben." Die Gesellschaft sendet die Botschaft an all jene: "Wir sind eine vielfältige Gesellschaft in Österreich. Eine Botschaft an all jene, die bleiben wollen: Hierzubleiben heißt, die Bereitschaft, sich zu integrieren. All diejenige, die das nicht tun MÜSSEN und werden abgeschoben werden", so Nehammer abschließend.