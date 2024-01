× Next Generation: Die große AWARD GALA

Die Besten der Zukunft: Die Opinion Leader von morgen werden in den Sofiensälen gekürt.

Heute wird das Geheimnis gelüftet, wer die Gewinner des prestigeträchtigen NEXT GENERATION AWARD der Mediengruppe Österreich in acht Kategorien sind. In jeder Kategorie – von der „Demokratie in der Arbeitswelt“ über Wiener und niederösterreichische „Jung-Unternehmer“ bis zu „Diversity“ gab es jeweils drei nominierte junge Talente. Über Wochen hinweg konnte man für sie auf oe24.at voten.

Die mit den meisten Stimmen werden heute Abend mit dem Next Generation Award ausgezeichnet. Zwei Sieger stehen bereits fest: Mit den Generationen-Ehrenpreisen werden Erika Freeman als Holocaust-überlebende Österreicherin und Felix Kammerer, österreichischer Oscar-Star, geehrt. Durch den Abend führt Star-Model und Schauspielerin Barbara Meier. Für das musikalische Highlight der Gala sorgt der junge österreichische Sänger Chris Steger – der jüngste Amadeus-Preisträger in der Kategorie „Song des Jahres“.

Kategorie: Demokratie in der Arbeitswelt

© oe24 ×

ist Vorsitzende der ÖBB-Konzernjugendvertretung und seit über 15 Jahren die erste Frau an der Spitze der betrieblichen Vertretung für Lehrlinge und junge Beschäftigte innerhalb der ÖBB. Gemeinsam mit den insgesamt 120 Jugendvertrauensräten und Jugendvertrauensrätinnen sorgt sie dafür, dass die Wünsche und Anliegen der Lehrlinge im Konzern, unabhängig von Geschlecht und Herkunft, gehört werden und sie mitbestimmen können. Die 23-Jährige hat eine interne Beratungsstelle für alle Lehrlinge geschaffen und leistet Aufklärungsarbeit zu den Themen Diversity, LGBTIQ+, Frauenrechte, Gender-Pay-Gap, Rassismus, Antisemitismus.

© oe24 ×

, Elektroenergietechniker und Betriebsrat bei Wiener Linien, setzt sich seit 2012 als Jugendvertrauensrat für Lehrlingsanliegen ein. Er erreichte, dass Lehre mit Matura zu 50% während der Dienstzeit und am Arbeitsort möglich ist. Er initiierte ein Gremium zur Steuerung der Lehrausbildung, inklusive Betriebsratsmitwirkung. Weiterhin profitieren Lehrlinge von Vergünstigungen wie dem Top-Jugendticket und Zuschüssen zur Mundhygiene, und nahezu alle werden nach ihrer Ausbildung weiterbeschäftigt.

© zvg ×

Kategorie: Diversity

ist Jugendvertrauensratsvorsitzende bei Austrian Airlines und seit 2020 aktiv. Sie hat mit ihrem Team die Lehrausbildung von Luftfahrzeugtechnik auf Mechatronik/Fertigungstechnik umgestellt, was einstimmige Zustimmung der Lehrlinge erforderte. Ihre Überzeugungs­arbeit fokussierte auf die breitere und zukunftsorientierte Aufstellung durch Mechatronik als krisensichere Ausbildung. Lehrlinge vertrauen ihr als Ansprechpartnerin für Probleme und Sprachrohr zu Kollegen und Vorgesetzten.

© zvg ×

Die junge Wienerin Fiona hat selbst das Down-Syndrom. Auf ihrem Insta­gram-Account fionashappyworld nimmt sie ihre Follower mit in ihren Alltag und beweist, dass Diversität und Inklusion nicht nur leere Worte sind. Die 26-Jährige macht eine erfolgreiche Ausbildung zur Kellnerin bei Plachutta in Wien und geht ihrem Beruf diszipliniert nach. In ihrer Freizeit liebt sie es zu modeln und zu tanzen. Sie ist auch eine talentierte Schauspielerin. Das nächste große Highlight in Fionas Termin-Kalender ist der Wiener Opernball am 8. Februar, den Fiona mit eröffnet.

© zvg

Die oberösterreichische Transgender-Schauspielerin Thea Ehre wurde für ihre Rolle in Christoph Hochhäuslers Thriller „Bis ans Ende der Nacht“ bei der Berlinale ausgezeichnet. An der Seite von Timocin Ziegler stellte sie die kriminelle Transfrau Leni dar. Thea Ehre ist eine wichtige Figur im Bereich der Förderung von Vielfalt und Inklusion. Sie steht für das Engagement für Chancengleichheit und die Vertretung von Minderheiten und versucht, für dieses Thema einen öffentlichen Raum – auch in der Filmwelt – zu schaffen.

© zvg

Kategorie: Female Empowerment

Die Wiener Sängerin mit Opernausbildung hat sich als Musikerin und Musikproduzentin einen Namen gemacht. Als LGBTQ+- Aktivistin setzt sich Aygyul für die Rechte und Sichtbarkeit von LGBTQ+- Personen in der Gesellschaft und insbesondere in der Musikindustrie ein. Durch ihre Musik und ihr öffentliches Engagement trägt sie dazu bei, Bewusstsein für die Themen und Herausforderungen der LGBTQ+-Community zu schaffen und einen Raum für Vielfalt und Akzeptanz zu fördern.

© SVEN SERKIS ×

Die Wienerin ist eine visionäre Kraft in der Modewelt, die seit der Gründung ihres gleichnamigen Labels im Jahr 2013 internationale Anerkennung genießt. Mit ihrer jährlichen Präsentation auf der Berliner Fashion Week hat sie sich einen Namen gemacht und die Aufmerksamkeit von Prominenten wie Lady Gaga und Heidi Klum auf sich gezogen, die stolz ihre Designs tragen. Hoermanseder verkörpert das Ideal einer starken Karrierefrau, die sich intensiv mit sozialen und menschlichen Themen beschäftigt und sich für gesellschaftlich relevante Anliegen einsetzt.

© Getty Images ×

Seit ihrem Durchbruch 2017 in der Rolle als heroinabhängige Mutter im Drama „Die beste aller Welten“ von Adrian Goiginger ist sie nicht mehr aus der österreichischen Schauspielszene wegzudenken. 2021 spielte Verena Altenberger die Rolle der Buhlschaft im Stück „Jedermann“ bei den Salzburger Festspielen. Auf Instagram und Twitter setzt sie sich vor allem für feministische Themen ein und kämpft für Chancengleichheit.

© zvg

Kategorie: Technologie und Digitalisierung

Die gebürtige Teheranerin lebt seit 1985 in Österreich und wurde im Restaurantguide 2023 ausgezeichnet. Razavi hat sich als Top-Köchin einen Namen gemacht. Ihren Weg in die kulinarische Welt begann sie mit dem erfolgreichen Foodblog „thx4cooking“, der ihr zu zahlreichen Fernsehauftritten und einer eigenen Kochshow verhalf. In Wien leitet sie als Küchenchefin das mehrfach ausgezeichnete Restaurant „&flora“, wo sie sich als eine der besten Köchinnen des Landes etabliert hat. Ihr Können und ihre Kreativität als Köchin spiegeln sich in den drei Hauben wider, die sie innerhalb eines Jahres für das Restaurant „&flora“ erkocht hat.

© zvg ×

Die Jung-Unternehmerin hat sich mit ihrem Deep-Tech-Start-up Impact AI einen Namen in der österreichischen Start-up-Szene gemacht. Ihr Unternehmen zeichnet sich durch eine KI-Technologie aus, die Unternehmen die Effekte ihrer KI-Lösungen messen lässt. Dadurch können diese sicherstellen, dass ihre Produkte eine positive Auswirkung auf ihre User haben, z. B. in Sachen Sicherheit und Komfort. Ihren Erfolg führt sie darauf zurück, dass sie immer ihre eigenen Ideen verfolgt hat, aber auch wenn nötig Kurskorrekturen vorgenommen hat.

© DiTech

ist eine der jüngsten Gründerinnen in Österreich, die sich mit ihrem Software-Tool Salesy auf Automations-Technologien für den B2B-Vertrieb spezialisiert hat. Das entwickelte Tool findet Kunden für Recruiting- oder Marketingfirmen. Durch Advanced Sales Technologies und mit der Unterstützung von prominenten Förderern treibt sie die Entwicklung ihres Start-ups voran und leistet damit einen bedeutenden Beitrag in der österreichischen Start-up-Landschaft.

© zvg

Kategorie: Social responsibility

ist als CEO von LimeWire eine Schlüsselfigur in der österreichischen Start-up-Szene. Sein Unternehmen ist bekannt für innovative Softwarelösungen, und er hat sich durch sein tiefes technologisches Verständnis und seine Führungskompetenz ausgezeichnet. Zehetmayr trägt wesentlich zur Förderung des Technologie-Ökosystems in Österreich bei, indem er sein Wissen teilt und andere Start-ups unterstützt.

© GEPA ×

Der Verein TOR.CHANCE setzt sich dafür ein, Kindern und Jugendlichen, die in ihrem Leben mit Herausforderungen konfrontiert sind, mittels sportlicher Aktivitäten und einzigartiger Erlebnisse eine Auszeit vom Alltag zu bieten.

© zvg ×

0816 – alles, außer gewöhnlich ist ein Verein, der sich auf die spezielle Ausbildung von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Lernbedürfnissen fokussiert. Er bietet individuelle Förderung und nutzt die Vielfalt der Kinder als Chance für ihre Entwicklung.

© Gernot Jochum-Müller ×

Kategorie: NÖ Jung-Unternehmer

Zeitpolster ist eine Initiative, die von Gernot Jochum-Müller gegründet wurde und die in sieben Bundesländern tätig ist und über 1.300 Freiwillige einbindet. Sie funktioniert auf dem Prinzip des Zeit-Tausches, bei dem Freiwillige für ihre geleistete Betreuung Zeitgutschriften erhalten, die sie im Alter gegen Betreuung eintauschen können.

© zvg ×

ist seit 2019 Teil des seit 1718 bestehenden Familien-Weinguts Pferschy-Seper in Mödling, das in vierter Generation von Frauen geführt wird. Sie studierte „International Wine Business“ in Krems, verbrachte Zeit in Spanien und im Napa Valley und setzt sich für authentische, naturbelassene Weinproduktion ein. Die junge Winzerin führt das Familien-Geschäft erfolgreich weiter. Ihr Weingut ist bekannt für Weißburgunder, Zierfandler sowie Rotgipfler und ist seit 2021 bio-zertifiziert.

© oe24 ×

ist ein junger, begeisterter Entrepreneur und Speaker, bekannt als einer der jüngsten Unternehmensgründer Österreichs. Schon mit 14 Jahren hat der begeisterte Sportler (Fußball und Tennis) zwei Unternehmen sowie einen Verein gegründet und sich schnell als jüngster Firmenchef des Landes etabliert. Mit Projekten wie PowerPointVorlagen.at hat er sich einen Namen in der Unternehmensszene gemacht und gilt als motivierende Kraft für junge Innovationen.

© oe24 ×

Kategorie: Wiener Jungunternehmer

begleitet als Business-Mentorin Unternehmerinnen auf der Reise, ihr Business-Imperium erfolgreich aufzubauen. Ihre Mission ist klar, Frauen sollen als einzigartige Marke erstrahlen, um Kundinnen auf ihre ganz besondere Art anziehen. Eine Herzensangelegenheit ist es ihr, Unternehmerinnen zu vernetzen und gemeinsam zu wachsen. Außerdem hat sie einen erfolgreichen wöchentlichen Marketing-Podcast, in dem sie wertvolle Tipps teilt.

© oe24 ×

ist bekannt als Österreichs jüngster Gründer, hat Freebiebox (Abonnement-Boxen mit einer Vielfalt an Produkten aus Fitness, Nahrung, Schönheit und Mode) im Alter von 13 Jahren gegründet. Mittler­weile betreibt er schon wieder das nächste Unternehmen, nämlich: New Fluence mit über 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern! Auch hier ist er auf der Erfolgswelle und baut die Firma kontinuierlich aus, die sich zur Aufgabe gemacht hat, Influencer Marketing für Unternehmen jeder Größe leistbar zu machen.

© zvg

sind Leiter des „holis market“, Wiens erstem verpackungsfreien Supermarkt in Neubau, gegründet in schwierigen Zeiten nach dem ersten Covid-19-Lockdown. Inspiriert von der Vision ihres Vaters Günther Harather haben sie einen regionalen Nahversorger geschaffen, der besonders auf Nachhaltigkeit und Zero-Waste fokussiert. Trotz Herausforderungen haben sie ein umfangreiches Sortiment biologischer Produkte entwickelt.

© zvg

Kategorie: Jungwinzer

hat seit 2006 eine zentrale Rolle im Familienunternehmen „Zur Schwäbischen Jungfrau“. Er ist bekannt für seine Expertise in Stoffen, erworben durch ständige Fortbildungen und Praktika, darunter bei einem der größten Stoffhändler Deutschlands. Vanicek arbeitet eng mit seiner Ehefrau Lia-Marie zusammen und legt Wert auf Kundenorientierung, Präzision und Tradition. Er betreut persönlich die Qualitätskontrolle der Stoffe und arbeitet daran, das Unternehmen online präsenter zu machen.

© oe24 ×

sorgt für Innovation in der Domäne Baumgartner. Ausgestattet mit einer soliden Ausbildung, hohen Ambitionen und vielen Ideen, erweiterte Katharina Baumgartner „Frucht in der Flasche“ um „Musik in der Flasche“, was sofort internationalen Anklang fand. Durch ihre neue Weinlinie kommt der Wein in einigen Tanks in den Genuss, nach der Gärung Musik zu hören. Die Weine dieser Serie haben nicht nur zahlreiche Medaillen gewonnen, sondern auch Katharina Baumgartner den Liese Prokop Frauenpreis für Wirtschaft und Unternehmertum eingebracht.

© zvg

Seit 1870 baut Familie Schneeberger in der Südsteiermark Wein an. Das Wissen über ­Böden, Trauben, Wind und Wetter wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Auch heute legt die Familie großen Wert auf Zusammenarbeit. Hansi junior ist der Mann für den Weingarten und den Keller, für Destillate und Präsentationen. Darüber hinaus hat er den bereits über die steirischen Grenzen bekannten Schneeberger Dry Gin kreiert.

© zvg

Ein neues Kapitel begann am Weingut Taferner in Göttlesbrunn/NÖ, als Karoline Taferner 2015 in den Familienbetrieb einstieg. Das Weinbau- und Önologie-Studium an der Universität für Bodenkultur in Wien brachte sie beruflich nach Australien und Neuseeland. Mit neuen Ideen, Ansätzen und Erfahrungen führt sie nun gemeinsam mit Vater Franz das österreichische Weingut. Als Geschäftsführerin ist sie für die Weine des Weinguts, Export und den Verkauf zuständig.